В Крыму сообщают о многочисленных взрывах

Более десятка взрывов этой ночью слышали во временно оккупированных Гвардейском, Джанкое и Симферополе.

В ночь на вторник, 30 апреля, во временно оккупированном Симферополе слышали взрывы, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.

Также отмечается, что перекрыт Крымский мост.

Telegram-каналы Крымский мост подтверждает информацию о перекрытии.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщил канал ровно в полночь.

Однако в 2:10 появилось сообщение о возобновлении движения по мосту.

Кроме того, в соцсетях сообщают о взрывах в других населенных пунктах Крыма, в том числе в Гвардейском и Джанкое. Отмечается, что всего прогремело более 10 взрывов.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 апреля, в Джанкое и в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздался мощный взрыв

Также сообщалось, что во временно оккупированном Симферополе не работает GPS-навигация , а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp