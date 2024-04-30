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В Крыму сообщают о многочисленных взрывах

Более десятка взрывов этой ночью слышали во временно оккупированных Гвардейском, Джанкое и Симферополе.
В Крыму сообщают о многочисленных взрывах
В ночь на вторник, 30 апреля, во временно оккупированном Симферополе слышали взрывы, сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей.
 
Также отмечается, что перекрыт Крымский мост.
 
Telegram-каналы Крымский мост подтверждает информацию о перекрытии.
 
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - сообщил канал ровно в полночь.
 
Однако в 2:10 появилось сообщение о возобновлении движения по мосту.
 
Кроме того, в соцсетях сообщают о взрывах в других населенных пунктах Крыма, в том числе в Гвардейском и Джанкое. Отмечается, что всего прогремело более 10 взрывов.
 
Напомним, в ночь на воскресенье, 28 апреля, в Джанкое и в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздался мощный взрыв.
 
Также сообщалось, что во временно оккупированном Симферополе не работает GPS-навигация, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно.

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