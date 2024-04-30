Asics: кроссовки с уникальным дизайном

Ищете стильные кроссовки с уникальным дизайном – обратите внимание на Asics. Модели японского бренда отличаются не только качественной амортизацией и стабильностью, но оригинальным оформлением, новаторским и авангардным подходом. Для этого он сотрудничает с известными дизайнерами и домами моды, каждый из которых вносит свои уникальные элементы.

Каковы особенности дизайна разных силуэтов Asics

Бренд Асикс тщательно продумывает силуэт каждой модели, поэтому в ассортименте можно найти немало интересных фасонов, от классических нейтральных до авангардных вариантов.

Серия Gel-Sonoma 7

Модель создана для повседневной носки, активного отдыха, в том числе для прогулок и бега по бездорожью. Кроссовки примечательны тем, что в них комфортно даже людям с плоскостопием или низким сводом стопы. Также они подходят больным, которые страдают от бурсита, пяточной шпоры, других болезней ступни.

Кроссовки Asics Gel-Sonoma 7 отличаются интересным футуристическим дизайном с элементами ретро стиля, представлены разными цветами. Верх сделан из сетчатой ткани, которая обеспечивает высокую воздухопроницаемость, украшен вставками из искусственной кожи. Также у них интересная контрастная подошва с глубокими шипами, которые надежно сцепляются с грунтом.

Серия GEL-1090

Линейка cерияGEL-1090 впервые появилась в 2003 году, и с тех пор регулярно обновляется с учетом последних тенденций. Кроссовки предназначены как для повседневной носки, так и бега по пересеченной местности.

Современные версии могут похвастаться замшевыми накладками, разноцветной платформой в зоне пятки, двухцветной подошвой. В некоторых моделях в районе носка и на пятке заметны штрихи, имитирующие когти тигра. Среди расцветок есть как контрастные варианты, так и модели, выдержанные в одной цветовой гамме.

Серия Japan

Ретро силуэт разработан на основе баскетбольных кроссовок 1981 г. Первое, что бросается в глаза — толстая платформа, которая отлично защищает стопы от травм, обеспечивая качественную амортизацию, что предоставляет технология GEL™. При этом модель имеет низкий верх, выполненный из экокожи с отверстиями для вентиляции.

Серия Gel-Excite

Кроссовки удобны для бега и спортивной ходьбы. Верх разработан из специального жаккардового материала, который дает ощущение мягкости и хорошо пропускает воздух, поэтому обувь не парит. Сочетание технологий AMPLIFOAM™ и GEL® обеспечивает комфортную амортизацию. Дизайн представлен в разных интересных расцветках. Например, оригинально смотрится сочетание верха цвета морской волны с оранжевыми полосами, белой платформой и черной подошвой.

С какими брендами сотрудничает Asics?

Чтобы разнообразить ассортимент, бренд тесно сотрудничает с известными дизайнерами и брендами:

JJJJound — кроссовки в классическом минималистичном стиле, с яркими вставками.

Kith — материалы премиум-класса, инновационный дизайн, нестандартные контрастные элементы (напр., сочетание темно-синего и светло-розового).

Kiko — авангардная эстетика, интересная градиентная расцветка (контрастной или в тон).

Сесили Бансен — женские элегантные модели с оригинальными деталями (бантом, текстовыми полосами и пр.).

UNAFFECTED — акцент на уличную моду, характерен интересный дизайн и нетрадиционные элементы.

Шон Уотерспун — модели известны яркими расцветками, уникальными текстурами и экологически чистыми материалами.

Бренд представляет огромное количество кроссовок с интересным дизайном. Выбирая модель, учитывайте не только расцветку, но и ее предназначение — бег, поход в годы, повседневная носка и т.д. И тогда комфорт обеспечен!