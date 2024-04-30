Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россия атаковала Харьков КАБами: 1 человек погиб, 7 ранены

30 апреля 2024 года российские войска нанесли удары по жилым кварталам Харькова КАБами. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.
 |  Автор: Мальцева Ольга
Россия атаковала Харьков КАБами: 1 человек погиб, 7 ранены
Иллюстративное фото / Getty images

Утром, 30 апреля армия России нанесла КАБами удары по Харькову. В результате атаки погиб один человек, еще семеро раненых. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Читайте также: F-16, оружие и патроны: бизнесмен Жеваго рассказал, какую помощь Украина получит от США в новом пакете на 60 миллиардов

"Предварительно - два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе - снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки.  Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - говорится в сообщении. 

Терехов добавил, что угроза повторных пусков КАБов по городу еще сохраняется. 

Напомним, ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5. Число жертв в результате российской атаки по Одессе достигло 5, объявлен день траура.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK