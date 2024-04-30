Россия атаковала Харьков КАБами: 1 человек погиб, 7 ранены

30 апреля 2024 года российские войска нанесли удары по жилым кварталам Харькова КАБами. В результате атаки погиб один человек, еще семеро получили ранения.

| Автор: Мальцева Ольга

Утром, 30 апреля армия России нанесла КАБами удары по Харькову. В результате атаки погиб один человек, еще семеро раненых. Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов в Telegram и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

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"Предварительно - два прилета в Киевском и Холодногорском районах. По гражданским объектам. В Киевском районе - снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. Относительно пострадавших и разрушений - информация уточняется", - говорится в сообщении.

Терехов добавил, что угроза повторных пусков КАБов по городу еще сохраняется.

Напомним, ракетный удар РФ по Одессе: количество погибших возросло до 5. Число жертв в результате российской атаки по Одессе достигло 5, объявлен день траура.