Болгария экстрадировала в Украину организатора схемы для уклонистов

Преступная группа наладила механизм пересечения госграницы мужчинами призывного возраста за денежное вознаграждение на основании поддельных документов.

Из Болгарии экстрадирован руководитель преступной группировки, которая переправляла украинских уклонистов за границу. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Сообщается, что подозреваемый был экстрадирован в Украину 25 апреля.

"По данным следствия, в состав группировки, которую мужчина создал и возглавил, всего входило 8 человек. Они наладили механизм пересечения госграницы мужчинами призывного возраста за денежное вознаграждение на основании поддельных документов. Стоимость такой "услуги" составляла от 2500 до 6500 долларов США с одной человека. За почти месяц противоправной деятельности группировки установлено около 40 фактов незаконной переправки уклонистов. Общая сумма «прибыли» составила около 9 млн грн", - говорится в сообщении.

Организатору преступной схемы инкриминируется создание и руководство преступной организацией, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и подделка официальных документов.

"Обвинительные акты в отношении шести членов преступной группировки уже находятся на судебном разбирательстве. Еще один объявлен в розыск", - добавляют в Офисе генпрокурора.

Ранее сообщалось, что Румыния экстрадировала в Украину разыскиваемого за наркопреступления . Экстрадированный - один из руководителей преступной организации, в состав которой входили работники правоохранительных органов.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp