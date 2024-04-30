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Болгария экстрадировала в Украину организатора схемы для уклонистов

Преступная группа наладила механизм пересечения госграницы мужчинами призывного возраста за денежное вознаграждение на основании поддельных документов.
Болгария экстрадировала в Украину организатора схемы для уклонистов
 
Из Болгарии экстрадирован руководитель преступной группировки, которая переправляла украинских уклонистов за границу. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
 
Сообщается, что подозреваемый был экстрадирован в Украину 25 апреля.
 
"По данным следствия, в состав группировки, которую мужчина создал и возглавил, всего входило 8 человек. Они наладили механизм пересечения госграницы мужчинами призывного возраста за денежное вознаграждение на основании поддельных документов. Стоимость такой "услуги" составляла от 2500 до 6500 долларов США с одной человека. За почти месяц противоправной деятельности группировки установлено около 40 фактов незаконной переправки уклонистов. Общая сумма «прибыли» составила около 9 млн грн", - говорится в сообщении.
 
Организатору преступной схемы инкриминируется создание и руководство преступной организацией, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины и подделка официальных документов.
 
"Обвинительные акты в отношении шести членов преступной группировки уже находятся на судебном разбирательстве. Еще один объявлен в розыск", - добавляют в Офисе генпрокурора.
 
Ранее сообщалось, что Румыния экстрадировала в Украину разыскиваемого за наркопреступления. Экстрадированный - один из руководителей преступной организации, в состав которой входили работники правоохранительных органов.
 
 
 
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