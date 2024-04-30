Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

В общей сложности пехотинец может получить за месяц более 190 тысяч гривен, а для офицеров выплаты еще больше.

Рядовые бойцы ВСУ теперь могут получать зарплату до 190 тысяч гривен в месяц. Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона во вторник, 30 апреля.

"Трудная и рискованная работа должна достойно оплачиваться. И теперь военнослужащий, принимающий непосредственное участие в боевых действиях, будет получать 20 100 грн минимально - это основное денежное довольствие, плюс 100 тыс. грн за участие в боевых действиях и 70 тыс. грн за каждые 30 дней на линии боевого столкновения", - сказал Лазуткин.

В общей сложности пехотинец может получить за месяц 190 100 грн, а для офицеров выплаты немного больше.

При этом вне зоны боевых действий военные гарантированно получают 20 тыс. грн, а если они выполняют специальные, но не боевые задачи, к денежному обеспечению добавляется еще 30 тыс. грн в месяц.

Также, по словам представителя Минобороны, военнослужащие могут получить денежное вознаграждение за уничтоженную технику россиян:

за военный автомобиль - 12 180 грн;

за танк - 48 720 грн;

за корабль первого ранга - более 243 600 грн;

за бронированные машины - БМП и БТР - можно получить более 42 630 грн;

за вертолет или самолет - более 48 000 - 120 000 грн.

"Чтобы получить эти деньги, нужно, чтобы в журнале боевых действий была запись, чтобы было донесение. И желательно, чтобы была фото- или видеофиксация", - заявил Лазуткин.

Напомним, 12 апреля Кабинет Министров установил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских. Такое единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения задач на первой линии фронта.

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