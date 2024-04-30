Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Украине нашли подпольные фабрики, где шили подделки брендовой одежды

Для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов злоумышленники использовали профессиональное оборудование.
В Украине нашли подпольные фабрики, где шили подделки брендовой одежды
 
Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное подпольное производство обуви и одежды известных международных брендов. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ во вторник, 30 апреля.
 
Фабрики и склады, где производилась и хранилась поддельная продукция, находились в Николаевской и Одесской областях.
 
На подпольных производствах работало более 100 сотрудников без соответствующего документального оформления. Никаких налогов фабрики не платили.
 
По данным следствия, для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов злоумышленники использовали профессиональное оборудование, а продукцию продавали по всей Украине.
 
По оценкам БЭБ, ежемесячный оборот подпольного производства, ориентировочно, составил более 10 млн. гривен.
 
 
Детективы провели обыски на фабриках и складах и изъяли оборудование для пошива, станки, фасовочные коробки, наклейки, этикетки и эмблемы с логотипами известных торговых марок, сырье и продукцию без подтверждения ее происхождения.
 
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному производству и продаже фальсифицированной продукции.
 
Напомним, ранее в Киеве разоблачили подпольное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок.
 
 
 
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK