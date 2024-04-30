В Украине нашли подпольные фабрики, где шили подделки брендовой одежды

Для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов злоумышленники использовали профессиональное оборудование.

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили масштабное подпольное производство обуви и одежды известных международных брендов. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ во вторник, 30 апреля.

Фабрики и склады, где производилась и хранилась поддельная продукция, находились в Николаевской и Одесской областях.

На подпольных производствах работало более 100 сотрудников без соответствующего документального оформления. Никаких налогов фабрики не платили.

По данным следствия, для промышленного производства поддельных товаров более 15 известных брендов злоумышленники использовали профессиональное оборудование, а продукцию продавали по всей Украине.

По оценкам БЭБ, ежемесячный оборот подпольного производства, ориентировочно, составил более 10 млн. гривен.

Детективы провели обыски на фабриках и складах и изъяли оборудование для пошива, станки, фасовочные коробки, наклейки, этикетки и эмблемы с логотипами известных торговых марок, сырье и продукцию без подтверждения ее происхождения.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному производству и продаже фальсифицированной продукции.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp