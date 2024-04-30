Экс-нардеп Микитась вышел из-под домашнего ареста под залог

ВАКС не называет имени подозреваемого, но Общественное, ссылаясь на сообщение журналиста Олега Новикова, утверждает, что речь идет именно о Максиме Микитасе.

Высший антикоррупционный суд отпустил экс-нардепа и бывшего руководителя Укрбуда Максима Микитася, у которого истек срок домашнего ареста, под залог в размере 908 400 грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

ВАКС не называет имени подозреваемого, но Общественное, ссылаясь на сообщение журналиста Олега Новикова, утверждает , что речь идет именно о Максиме Микитасе.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний. Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога - 908 400 грн", - говорится в сообщении.

На подозреваемого возлагаются обязанности: прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд, сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - два месяца.

Напомним, в октябре 2022 года застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать взятку. Напомним, бывшему народному депутату, его помощнику, трем военнослужащим и директору компании объявлено подозрение в завладении более 307 млн грн средств Министерства обороны.

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