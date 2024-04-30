Экс-нардеп Микитась вышел из-под домашнего ареста под залог
ВАКС не называет имени подозреваемого, но Общественное, ссылаясь на сообщение журналиста Олега Новикова, утверждает, что речь идет именно о Максиме Микитасе.
Высший антикоррупционный суд отпустил экс-нардепа и бывшего руководителя Укрбуда Максима Микитася, у которого истек срок домашнего ареста, под залог в размере 908 400 грн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
ВАКС не называет имени подозреваемого, но Общественное, ссылаясь на сообщение журналиста Олега Новикова, утверждает, что речь идет именно о Максиме Микитасе.
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство прокурора САП и изменил меру пресечения экс-главе одной из столичных строительных компаний. Так, меру пресечения в виде домашнего ареста суд изменил на меру пресечения в виде залога. Размер денежного залога - 908 400 грн", - говорится в сообщении.
На подозреваемого возлагаются обязанности: прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и в суд, сообщать следователю (детективу), прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении суда, сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, носить электронное средство контроля. Срок действия обязательств - два месяца.
Напомним, в октябре 2022 года застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать взятку. Напомним, бывшему народному депутату, его помощнику, трем военнослужащим и директору компании объявлено подозрение в завладении более 307 млн грн средств Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать рекордную взятку 22 млн евро городскому голове Днепра Борису Филатову. Затем суд оставил экс-нардепа Микитася в СИЗО, но уменьшил залог, а в ноябре прошлого года его взяли под домашний арест.
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