Исследователи назвали фейки, которые РФ распространяет как оплаченную рекламу

В ходе исследования выделено 12 достаточно распространенных разрекламированных тем, но ключевыми можно считать четыре-пять.

Исследователи выявили двенадцать тем, которые россияне распространяют через проплаченную рекламу в Фейсбуке с целью дестабилизации ситуации в Украине. Об этом они рассказали во время пресс-конференции, пишет Укринформ.

О результатах исследований рассказали аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Сергей Жуков, заместитель директора Центра демократии и верховенства права, главный эксперт по медийному праву и модерации контента в социальных сетях Игорь Раскладай, медиаэксперт, автор антифейкового проекта НотаЕнота Алена Романюк, исследователь в Digital Forensic Research Lab (DFRLab) Роман Осадчук и заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Николай Балабан.

Жуков сообщил, что исследование российских рекламных сообщений в социальной сети Facebook проводилось с марта по ноябрь прошлого года и имело целью выявить наиболее распространенные российские нарративы в отношении Украины.

Сообщается, что обработали 400 страниц в Фейсбуке и обнаружили 600 российских рекламных сообщений.

"В результате, мы обнаружили 12 тем, которые они регулярно отрабатывают", – сказал Жуков.

По его мнению, ключевыми можно считать четыре-пять тем, касающиеся ситуации на фронте, дискредитации Запада и международного сотрудничества Украины, темы мобилизации и коррупции украинской власти.

По словам эксперта, россияне также активно проплачивали сообщения о том, что "украинское общество не туда двигается".

Алена Романюк добавила, что россияне до сих пор используют нарратив, запущенный их политтехнологами еще в 2004 году об украинцах первого, второго и третьего сорта, лишь немного изменив его.

Игорь Раскладай рассказал, что распространенными методами дезинформации в соцсетях есть создание страниц-клонов известных людей. Самыми популярными являются страницы президента, первой леди и главнокомандующего ВСУ. Фэйковые страницы-клоны регулярно закрывают, но россияне сразу создают новые.

Кроме того, в Facebook часто появляются страницы-клоны известных военных и волонтеров: там публикуются сообщения о сборе средств. Российские дезинформаторы также создают подделки под известные украинские медиа.

Но, как подчеркнул Раскладай, основными точками приложения дезинформационных усилий врага была и остается ситуация на фронте.

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