Зеленский обсуждал с лидером Литвы возвращение украинских мужчин

Литва готова помочь Украине вернуть в страну мужчин мобилизационного возраста, но ждет регионального решения.

Возвращение украинских мужчин призывного возраста из Латвии обсуждалось на уровне президентов стран во время их последней встречи в Вильнюсе. Об этом заявил советник президента Литвы по национальной безопасности Кястутис Будрис, сообщает Delfi.

"В такой степени и в том виде, в котором Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается, как и в отношении других потребностей Украины", - объяснил он.

Советник президента Литвы считает, что для того, чтобы такое политическое решение эффективно реализовывалось, оно "должно быть по крайней мере региональным решением" на межгосударственном уровне.

"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, которые уклоняются от обязательств в Украине, и если они смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет - насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", - заявил Бурдис.

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