За сутки произошло 96 боестолкновений - Генштаб

Наиболее горячо в течение суток было на Бахмутском направлении, где отражены 24 атаки российских войск, и на Авдеевском - 23 атаки.

Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на вечер вторника, 30 апреля.

За сутки зафиксировано 96 боевых столкновений. В целом, враг нанес 1 ракетный и 29 авиационных ударов, совершил 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении Генштаба.

На Купянском направлении украинские бойцы отразили три атаки в районах населенных пунктов Берестово и Копанки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 16 атак, совершенных противником в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спирное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении отражены 23 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Прасковьевка и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации дважды атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Работиного Запорожской области.

На Херсонском направлении враг дважды совершил безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по одному району сосредоточения личного состава российских войск.

Напомним, украинские бойцы за минувшие сутки, 29 апреля, уничтожили 1250 вражеских солдат , 22 танка, 39 бронемашин, 33 автомобиля и много другой техники врага. Общее количество потерь личного состава армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет 468 720 бойцов.

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