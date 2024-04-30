Мосту приготовиться. Удары ATAСMS по Крыму

Для ракет ATACMS первоочередной целью являются позиции дальнобойных зенитно-ракетных комплексов и аэродромы.

В ночь на 30 апреля во временно оккупированном Крыму после ракетной атаки вспыхнул пожар на военном аэродроме в Джанкое. Также ракеты атаковали три военные части противовоздушной обороны — в селе Донское, а также в Сакском и Черноморском районах, всюду есть раненые среди российских военных.

Удары по аэродромам и ПВО

По информации Telegram-канала Astra, военный аэродром Джанкой — место дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

О взрывах и пожаре на аэродроме в соцсетях сообщали местные жители. В результате атаки, как утверждается, ранены пятеро военных.

До этого этот аэродром был атакован 17 апреля. Тогда Генштаб ВСУ сообщил, что в результате удара на военном аэродроме было уничтожено:

- четыре пусковые установки С-400;

- пункт управления средствами ПВО;

- три радиолокационной станции;

- аппаратура наблюдения за воздушным пространством Фундамент-М.

Кроме того, по информации источников Astra в МЧС, ракеты атаковали три военные части противовоздушной обороны — в селе Донское (есть раненые военные, число неизвестно), а также в Сакском и Черноморском районах (ранены четверо военных).

Провластный российский блогер Александр Талипов заявил, что по Крыму запустили восемь-девять ракет ATACMS, выпущенных из Херсонской области, а основными целями ракет стали российские системы ПВО.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что якобы сбили в Крыму шесть оперативно-тактических ракет ATACMS.

Инвестиция в будущее

Аналитики Defense Express считают, что основными целями ударов Украины баллистическимиракетами ATACMS является уничтожение противовоздушной обороны России во временно оккупированном Крыму, образование пробелов в зонах обзора РЛС, что сделает возможности атак крылатыми ракетами и дронами еще более эффективными.

Отмечается, что для ракет ATACMS первоочередной целью являются позиции дальнобойных ЗРК и аэродромы, поскольку они были созданы именно под такую задачу, о чем свидетельствует демонстрационное видео работы этой ракеты, снятое еще в конце 80-х.

Такое предположение было выдвинуто из-за того, что целями удара, который был нанесен во вторник, 30 апреля, также оказались российские позиции ПВО и аэродром, что демонстрирует устойчивую тенденцию поражения таких целей.

Defense Express также приводит неподтвержденную информацию о том, что атака была комбинированная, а кроме баллистических ракет по врагу били и дальнобойными дронами-камикадзе.

“Следует напомнить, что несмотря на декларирование рашистами возможности перехвата баллистических ракет своими С-400, объективная реальность несколько иная и была продемонстрирована в Джанкое, где ATACMS уничтожили этот ЗРК”, — говорится в материале.