Разблокирование границы: Гетманцев сообщил о поступлениях в бюджет

После разблокирования польской границы за последнюю неделю месяца дополнительно поступило около 2,5 млрд. грн.

Благодаря разблокированию границы с Польшей, государственный бюджет Украины за неделю дополнительно поступило 2,5 млрд грн. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"От разблокирования польской границы за последнюю неделю месяца дополнительно поступило около 2,5 млрд грн", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава комитета, в целом поступления в госбюджет от таможенных платежей в апреле составили 49,1 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше установленного Минфином индикативного показателя.

Напомним, польские фермеры в феврале начали блокировать КПП, протестуя против ввоза украинской агропродукции, планов Еврокомиссии продлить экономический безвиз с Украиной еще на год, а также против "зеленого курса" ЕС. В апреле пропускные пункты начали возобновлять работу.

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