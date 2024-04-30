Снимают с рейса. Мобилизация водителей фур

"Водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие", пояснили в Закарпатском ТЦК.

После того, как польские протестующие разблокировали пункты пропуска, в Украину стали массово возвращаться грузовики. Однако сразу после пересечения границы водителей фур встречают сотрудники ТЦК. В частности, военнослужащие снимают дальнобойщиков с международных рейсов и отправляют в центры комплектования, а машины с грузом покидают с обеих сторон.

Из фуры в часть

Первыми о такой ситуации заявили в Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП). Как пояснили в организации, к ним с сообщениями стали жаловаться украинские международные перевозчики. Последние говорят, что при возвращении из-за границы сотрудники ТЦК снимают их водителей прямо с рейсов и насильно забирают в центры комплектования.

О случаях задержания сообщалось в Закарпатской области на посту Нижние Ворота. Водителей останавливали, проверяли документы и предлагали поехать в ТЦК, но в результате мужчин находили уже в воинских частях.

"Работники РТЦК на посту ГАИ Нижние Ворота Закарпатской области 24.04.2024 утром незаконно задержали водителей нескольких грузовиков, осуществлявших транзитную перевозку товаров из Европы в Украину, принудительно доставили в помещение соответствующего отдела РТЦК, где быстро мобилизовали и направили для службы ", – говорится в сообщении Ассоциации.

Обращение к премьеру

Кроме того, связь с самими водителями почти сразу исчезает. В организации также добавляют, что имущество водителя, грузовик и груз оставались без присмотра на дороге или пункте пропуска.

"С водителем мы смогли пообщаться только минуту. Его забрали в воинскую часть, автомобиль оставили на КП. Утром мы с ним поговорили, а уже сейчас он находится в воинской части. Водитель выполнял международную перевозку, на границе ему никто замечаний не делал, а сейчас автомобиль находится без водителя", – заявил перевозчик Транспеле (Киев) Сергей Нечай.

Ассоциация международных автоперевозчиков уже обратилась к премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Закарпатской областной государственной администрации Виктору Миките и другим руководителям решить проблему мобилизации водителей-дальнобойщиков прямо из рейсов.

"Хочу обратиться официально к министру обороны, министру инфраструктуры – давайте сядем за стол, обсудим все проблемы и найдем пути решения этих проблем. Нельзя на автомобильных магистралях изымать водителей, забирать их, бросая груз и автомобиль на трассе… Человек должен знать, выходя в рейс, доедет она домой или не доедет", – сказал президент АсМАП Леонид Костюченко.

Все законно

В Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки признали, что их работники действительно останавливают грузовики на КПП и "предлагают водителям проехать с ними для уточнения данных".

Как пояснили военные, "водители грузовых транспортных средств такие же граждане Украины, как и другие".

"При осмотре документов на контрольно-пропускных пунктах не всегда есть возможность проверить на месте все военно-учетные данные, это связано с тем, что граждане заранее не позаботились о наличии при себе военно-учетных документов. В таких случаях военнообязанным предлагают проехать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения данных", – говорится в сообщении ТЦК.

В то же время отмечается, что фуры, водителей которых доставили в ТЦК, остаются под наблюдением представителей правоохранительных органов.

"Если гражданин считает, что он не подлежит мобилизации, то ему нужно иметь при себе соответствующие военно-учетные документы с отметками, подтверждающими его законные права на отсрочку, предусмотренные в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", или с отметкой о снятии с военного учета. Или документ о надлежаще оформленном бронировании", – говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что система Шлях не имеет ничего общего с военным учетом.

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