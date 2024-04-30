Нужно ускорить поставки ВСУ - Зеленский

На фронте доминируют не российские авиабомбы, а украинская инициатива, отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости ускорения поставок, чтобы ощутимо усилить возможности военных на фронте. Об этом глава государства сказал в видеообращении во вторник, 30 апреля.

"Сегодня было в течение дня много совещаний именно на военную тематику - по ситуации на фронте, наступательным действиям оккупанта и наших действий. Был доклад главкома Александра Сырского. Еще отдельно обсудили с министром обороны Рустемом Умеровым поставки оружия и коммуникацию с партнерами. Нам нужно существенное ускорение, чтобы ощутимо усилить возможности наших воинов", – сказал президент.

По словам Зеленского, "на фронте должны доминировать не российские авиабомбы и штурмовые действия, а наша украинская инициатива, ПВО, артиллерия, наши дроны".

"Отчасти мы это решаем благодаря нашему производству и каждому, кто помогает силам обороны. Особых результатов удалось достичь в отношении дронов. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради этого, кто производит дроны, кто тренирует операторов, поставляет все необходимое", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на оперативность снабжения Соединенными Штатами.

"Это снабжение, которое должно ощущаться в уничтоженной логистике оккупанта. В их страхе базироваться, где угодно на оккупированной территории, а также в нашей силе. В силе, которая должна показать себя и на покровском направлении, и кураховском, северском, лиманском, купянском, на юге государства, везде, где Россия давит и где мы ее должны вытеснить. И везде, где могут быть новые ударные угрозы", - сказал глава государства.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp