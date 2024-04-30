В НПУ сказали, сколько правоохранителей задействуют на Пасху

В Пасхальную ночь график комендантского часа на территории Украины не изменится и продлится с 0.00 до 5.00 утра.

Для обеспечения правопорядка на Пасху в Украине будут привлечены более 23 тысяч правоохранителей. Об этом во вторник, 30 апреля, в эфире телемарафона заявил начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев.

По его словам, ожидается, что на Пасху в храмы придет более 10 миллионов верующих, а в 13 тысячах культовых сооружениях Украины состоятся богослужения.

"Нацполицией будут приняты необходимые меры, направленные на надлежащее обеспечение правопорядка, включающие обеспечение публичной безопасности и порядка во время проведения религиозных обрядов, а также увеличение количества авто- и пеших нарядов на улицах населенных пунктов", - сказал Ахрамеев.

Также будет увеличено количество следственно-оперативных групп для быстрого реагирования и документирования противоправных действий.

"Будут созданы резервы из числа полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов. В целом будет привлечено более 23 тысяч правоохранителей. Разумеется, мы будем нести службу бок о бок с нашими коллегами из службы чрезвычайных ситуаций", - сказал он.

Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции подчеркнул, что в Пасхальную ночь график комендантского часа не изменится и продлится с 0.00 до 5.00 утра.

Пасха этого года пришлась на 31 марта по григорианскому календарю, а по юлианскому - на 5 мая.

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