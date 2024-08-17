Monobank вторые сутки страдает от кибератаки
Вечером 16 августа на monobank совершили обширную DDOS-атаку, за три часа на услуги банка пришло около миллиарда запросов.
Вторые сутки на Monobank ведут масштабную DDOS-атаку, службы банка продолжают отражать ее, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
"Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", - сообщил он.
Напомним, что 16 августа в Monobank заявили о длительной DDOS-атаке.
В мобильном приложении Monobank 30 мая произошел сбой во всех операциях.
Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: