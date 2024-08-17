Monobank вторые сутки страдает от кибератаки

Вечером 16 августа на monobank совершили обширную DDOS-атаку, за три часа на услуги банка пришло около миллиарда запросов.

Вторые сутки на Monobank ведут масштабную DDOS-атаку, службы банка продолжают отражать ее, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.

"Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", - сообщил он.

Напомним, что 16 августа в Monobank заявили о длительной DDOS-атаке.

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