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Monobank вторые сутки страдает от кибератаки

Вечером 16 августа на monobank совершили обширную DDOS-атаку, за три часа на услуги банка пришло около миллиарда запросов.
Monobank вторые сутки страдает от кибератаки

 

Вторые сутки на Monobank ведут масштабную DDOS-атаку, службы банка продолжают отражать ее, сообщает соучредитель Monobank Олег Гороховский.
 
"Вчера стихло в 22:30 и сегодня началось в 03:15 утра. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня", - сообщил он.
 
Напомним, что 16 августа в Monobank заявили о длительной DDOS-атаке.
 
В мобильном приложении Monobank 30 мая произошел сбой во всех операциях.
 
 
 
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