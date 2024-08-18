Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в РФ

Силы обороны ударили по комбинату Кавказа в Ростовской области. Зафиксировано не менее двух очагов возгорания.

В ночь на 18 августа украинские военные поразили очередной важный объект российских захватчиков в Ростовской области, где хранились нефтепродукты. Об этом сообщил Генеральный штаб.

Отмечается, что Силы обороны нанесли удар по комбинату Кавказ.

Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.

Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - подчеркнули в Генштабе.

Задание было выполнено силами и средствами Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.

Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Ростовской области РФ возник пожар из-за атаки дронов. Местные власти заявили, что в результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.

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