Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в РФ
В ночь на 18 августа украинские военные поразили очередной важный объект российских захватчиков в Ростовской области, где хранились нефтепродукты. Об этом сообщил Генеральный штаб.
Отмечается, что Силы обороны нанесли удар по комбинату Кавказ.
Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии РФ.
Зафиксировано по меньшей мере две ячейки возгорания на территории объекта. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется", - подчеркнули в Генштабе.
Задание было выполнено силами и средствами Главного управления разведки Минобороны во взаимодействии с Вооруженными силами и другими составляющими Сил обороны Украины.
Ранее сообщалось, что на нефтебазе в Ростовской области РФ возник пожар из-за атаки дронов. Местные власти заявили, что в результате падения обломков на территории промышленных складов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива.
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