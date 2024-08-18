Укрэнерго вернуло графики отключений на понедельник

В НЭК Укрэнерго проинформировали, что причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары.

Графики отключений электроэнергии возвращаются. Так, уже 19 августа стабилизационные графики будут действовать с 17:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в воскресенье, 18 августа.

Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений, – отметили в сообщении.

Причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары.

Напомним, на днях Укрэнерго применило графики отключений для промышленности и бизнеса.

Кабинет министров принял постановление, согласно которому для потребителей, использующих по меньшей мере 80% электроэнергии собственного производства, графики отключений не будут действовать.

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