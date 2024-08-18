Враг ударил по Сумщине

На месте работают все необходимые службы. Предоставляется медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы.

Днем, 18 августа, российские войска сбросили УАБ на Белополье на Сумщине. Об этом сообщает Сумская ОВА в воскресенье, 18 августа.

Предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.

"На месте работают все необходимые службы. Предоставляется медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы", - отметили в сообщении.

В настоящее время уточняются последствия вражеской атаки. Замечается, что под завалами построек могут находиться люди.

Напомним, российские войска снова обстреляли Мирноград Донецкой области, в результате чего погиб 44-летний мужчина.

Мы сообщали, что в ночь на воскресенье, 18 августа, войска РФ атаковали Украину баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также беспилотниками.

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