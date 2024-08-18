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Церковь будет лишена влияния Москвы - ОП

В Офисе президента подчеркнули, что российская церковь на территории Украины – это ширма для убийств и насилия.
Церковь будет лишена влияния Москвы - ОП

 

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что церковь в Украине будет лишена влияния России. Об этом он написал в телеграмме в воскресенье, 18 августа.
 
"Еще с советских времен церковь в РФ и для РФ – это территория и уши их спецслужб. РФ сегодня является страной, которая разрушает храмы в Украине. Для них не существует Бога, не существует веры", – заявил руководитель ОП.
 
Ермак отметил, что русская церковь на территории Украины – это ширма для убийств и насилия.
 
"Когда в Украине сегодня находятся те, которые готовы защищать влияние московской церкви, бить людей, угрожать им в соцсетях, имея статус народного депутата, то это не нормально. И это не о свободе, а кое о чем другом. Не стоит такого делать - наше общество уже прошло все тесты на единство.
 
Напомним, ранее у храма Рождества Пресвятой Богородицы в городе Камень-Каширский Волынской области произошел конфликт между сторонниками УПЦ МП и ПЦУ. Между собравшимися возникла толкотня.
 
 
 
 
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