В Киевской области повреждены 50 частных домов в результате атаки РФ
Войска РФ пытались во второй раз за утро 18 августа атаковать Киев ракетами, все враждебные цели сбила противовоздушная оборона.
В результате утренней ракетной атаки в Киевской области зафиксированы повреждения в шести садовых обществах и трех населенных пунктах, повреждены 50 частных домов, два из них разрушены. Об этом сообщает глава областной военной администрации Руслан Кравченко в воскресенье, 18 августа.
"По состоянию на 18:30 повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области. Повреждения получили 50 частных домов. Два из них разрушены. Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линия электропередач", - отметил Кравченко.
Среди населения никто не пострадал.
Мы сообщали, что войска РФ пытались во второй раз за утро 18 августа атаковать Киев ракетами, все вражеские цели сбила противовоздушная оборона.
Напомним, в ночь на воскресенье, 18 августа, войска РФ атаковали Украину баллистическими, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также беспилотниками.
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