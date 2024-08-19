DeepState: ВСУ взяли под контроль еще три села РФ

Российские оккупанты продвигаются в Донецкой области, в то время как ВСУ развивают свой успех в Курской области.

Украинские защитники освободили от российских военных села Апанасовка, Снагость и Отруба в Курской области. Об этом вечером в воскресенье, 18 августа, сообщает DeepState

"Силы Обороны освободили Апанасовку, Снагость, Отрубу и продвинулись в Ольговке", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что россияне продвинулись в Донецкой области, возле Песчаного, Скучного, Николаевки, Железнянского, Новожеланного, в Нелиповке и Нью-Йорке.

Ранее Генштаб сообщал, что ВСУ отразили массированную атаку россиян в Донецкой области. Враг пытался прорвать позиции Сил обороны в районе Северного и Железного, чтобы продвинуться в сторону Торецкого.

Между тем, в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение второго моста в Курской области.

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