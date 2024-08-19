Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

В Киевской области взрывы: работает ПВО

Воздушная тревога из-за вражеских дронов объявлена ​​в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.
В Киевской области взрывы: работает ПВО
В ночь на понедельник, 19 августа, в Киевской области слышали взрывы во время воздушной тревоги. Местные власти сообщают о работе ПВО.
 
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
 
В настоящее время воздушная тревога из-за вражеских дронов объявлена ​​в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.
 
Напомним, утром в воскресенье войска РФ применили баллистическое вооружение и дроны для удара по Киеву. Вражескую атаку, произошедшую примерно в 05.00, удалось отбить. Через два часа после попытки нанести баллистический удар враг направил на столицу крылатые ракеты. Все вражеские цели уничтожило ПВО.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK