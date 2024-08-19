В Киевской области взрывы: работает ПВО
Воздушная тревога из-за вражеских дронов объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.
В ночь на понедельник, 19 августа, в Киевской области слышали взрывы во время воздушной тревоги. Местные власти сообщают о работе ПВО.
"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
В настоящее время воздушная тревога из-за вражеских дронов объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.
Напомним, утром в воскресенье войска РФ применили баллистическое вооружение и дроны для удара по Киеву. Вражескую атаку, произошедшую примерно в 05.00, удалось отбить. Через два часа после попытки нанести баллистический удар враг направил на столицу крылатые ракеты. Все вражеские цели уничтожило ПВО.
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