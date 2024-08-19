В Киевской области взрывы: работает ПВО

Воздушная тревога из-за вражеских дронов объявлена ​​в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.

В ночь на понедельник, 19 августа, в Киевской области слышали взрывы во время воздушной тревоги. Местные власти сообщают о работе ПВО.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги", - говорится в сообщении

В настоящее время воздушная тревога из-за вражеских дронов объявлена ​​в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.

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