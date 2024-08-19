Генштаб имел несколько сценариев наступления на РФ – СМИ

Главком скрывал свои планы не только от западных партнеров, но и от главы ОП Андрея Ермака.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассматривал несколько сценариев вторжения в Россию. Своими планами он делился только с небольшой группой генералов и силовиков. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает The Economist со ссылкой на источники.

Отмечается, что о готовящемся наступлении в Курской области России не знали ни руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ни западные партнеры Украины. По информации издания, Сырский, умудренный предыдущим опытом, решил держать планы в секрете.

"Большую часть разведки взяла на себя военная разведка, ГУР включили в процесс только на поздней стадии", – говорится в материале.

Рассматривалось несколько сценариев наступательного удара по слабейшим местам российской линии: атака в Брянской области на севере; наступление в Курской области; комбинация этих двух вариантов; или что-то большее. Главной целью было отвлечь российские войска из Донецкой области и создать козыри для будущих переговоров.

Как пишет The Economist, Сырский сбил противника с толку, скрывая прибытие самых опытных дивизий, участвовавших в боях. Подкрепление было переброшено в леса у границы Курской области под предлогом защиты от предполагаемого российского нападения на Сумы. Параллельно в украинских СМИ появилась информация о вторжении РФ, которое произойдет в скором времени.

"Ротация состоялась примерно за полторы недели до начала Курской операции. Россияне продолжали верить, что мы просто защищаем границу", – сказал один из источников The Economist.

Сами солдаты начали подозревать, что происходит что-то серьезное в начале августа, когда им внезапно выдали снаряжение. В частности, новые каски со встроенными наушниками, а также новые штурмовые винтовки. Они проводили обучение на макетах, которые, как позже поняли, были русскими селами. 80-я бригада начала готовиться ко второй волне атаки.

Издание добавило, что главком Сырский приберег большую часть атакующих сил именно для этой второй волны и, возможно, по этой причине Россия поначалу считала прорыв не слишком серьезным.

Напомним, глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко заявил, что наступление на Курщине – только первый этап операции

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