Силы обороны ночью сбили все 11 Шахедов над Украиной

Ночью в ряде областей Силам обороны удалось сбить все вражеские дроны

Ночью в понедельник, 19 августа, россияне атаковали Украину иранскими беспилотниками. Благодаря силам ПВО все 11 целей были уничтожены.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. Олещук отметил, что благодаря мобильным огневым группам, зенитным ракетным подразделениям, авиации и средствам РЭБ, все российские беспилотники были сбиты.

Наши военные работали в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях. Оккупанты запускали дроны с курского направления и города Приморско-Ахтарск.

Ранее сообщалось, что в Киевской области работает ПВО. Воздушная тревога из-за вражеских дронов была объявлена ​​в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях.