Масштаб войны "зашкаливает": сможет ли Украина или Россия выиграть одной операцией

Обе из сторон не смогут победить, из-за отсутствующих возможностей для осуществления решающих операций.

Прорыв украинскими войсками Курской области и российское наступление на востоке Украины не являются решающими. Подобные операции не помогут выиграть войну.

Об этом говорится в отчете ISW.

У обеих сторон отсутствуют возможности для совершения решающих операций. В то же время проводятся несколько последовательных, с ограниченными оперативными результатами действия, которые могут достичь только стратегических результатов. Об этом говорят авторы исследования "Украина и проблема возобновления маневра в современной войне" д-р Фредерик В. Каган и д-р Кимберли Каган.

По их словам, рано оценивать последствия украинского прорыва на Курщине и российского наступления на востоке Украины, потому что их значение не будет изолированно, однако будет иметь результат в серии последующих операций. Как Россия, так и Украина могут создать хорошие оборонные позиции и резервы, которые сорвут планы любой другой кампании достичь стратегических целей войны до ее завершения.

Как отмечают аналитики, у России есть достаточно сил и ресурсов, чтобы защитить собственные границы, если она этого захочет, ценой достижения другой цели. "Следовательно, эффективный дизайн украинской и российской кампании требует продуманности и планирования нескольких последовательных операций, каждая из которых определяет условия для последующей операции", — говорится в отчете. Следует отметить, что у России и Украины нет возможности проводить последовательные операции без пауз. Так что такие оперативные перерывы позволяют другой воюющей стороне перехватывать инициативу в свои руки.

Напомним, что наступление на Курщине – только первый этап операции . Следует отметить, что в первый день прорыва было неожиданно мало раненых среди украинских военных. Количество пленных иногда достигает 150 человек в день.