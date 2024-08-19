ВСУ показали, как уничтожили врага на Курщине: видео

Военные ССО показали видео, как уничтожили российского врага в Курской области

Военнослужащие Сил специальных операций продолжают свою работу в Курской области. И продемонстрировали уничтожение российского врага на территории РФ.

Об этом они рассказали в Telegram.

На видео видна работа подразделений ССО. Наши военнослужащие находят и уничтожают русских военных. "Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных – ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника", – отмечается в сообщении.

Отметим, что враг прячется в домах местных жителей, районах промышленных зон и оборудованных позициях.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что операция Вооруженных сил в Курской области России продолжается так, как и рассчитывали, а плацдарм ВСУ в регионе "становится сильнее". Глава государства поблагодарил каждого подразделения, которое пополняет наш обменный фонд за счет новых российских военных пленных.