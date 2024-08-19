Планы о захвате Курской области держались в тайне: предыдущие два провалились

Операция по прорыву Курщины держалась в тайне, ведь перед тем две операции провалились через Запад

Главнокомандующий ВСУ Сырский рассказал о планах операции на Курщине ограниченым количествам генералов и силовиков. С президентом Зеленским разговор велся тет-а-тет.

Об этом сообщает Economist со ссылкой на источники. В частности, западных партнеров тоже не сообщали о запланированной операции. Ведь перед тем две операции провалились через Запад: первая - из-за утечки в РФ, вторая - из-за указания прервать ее.

Когда началась украинская атака на Курщину, россияне не сразу поняли, что происходит. Возможно, РФ была уверена, что Украине нужно разрешение от Америки на такие смелые действия. США узнав о прорыве уже не стали возражать. Сырскому удалось обмануть врага, скрывая прибытие ВСУ к границе под предлогом обороны от возможного наступления на Сумы. Ротация была произведена за полторы недели до начала прорыва границы РФ. А украинские военнослужащие начали догадываться о чем-то важном в начале этого месяца, получив новую амуницию.

Как отмечается в Economist, планировалось не один сценарий наступления. Определялись самые слабые места российской границы: прорыв Брянской области с севера, Курской области или сразу обоих. Операцию выполняла армейская разведка, ГУР помогала уже на позднем этапе.

Ранее сообщалось, что Россия не была готова к украинскому наступлению в Курской области. Российские войска, несмотря на попытки организовать оборону, понесли значительные потери и деморализацию.