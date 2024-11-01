В ВСУ объяснили, где будут служить медики на фронте

Медицинские пункты, расположенные в зонах боевых действий, усилят соответствующим квалифицированным персоналом, объяснил Дмитрий Лиховий.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский решил усилить медицинские службы на фронте, но это не означает, что военных медиков переведут в пехоту. Медицинские пункты, расположенные в зонах боевых действий, усилят соответствующим квалифицированным персоналом, чтобы медики могли более оперативно оказывать помощь раненым. Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии Радио Свобода. Чиновник подчеркнул, что для этого будет привлечен медицинский персонал из учреждений здравоохранения, то есть госпиталей Медицинских сил ВСУ. "Хочу сделать важное уточнение - медики будут привлечены только на медицинских должностях, при том, что в медицинских силах есть и другие военнослужащие не только медицинского профиля. Медики же будут исполнять обязанности в стабилизационных пунктах бригад", - подчеркнул спикер. Чиновник объяснил, что это будут делать на ротационной основе - медиков будут отправлять в командировку. Усиление стабпунктов специалистами-медиками происходит по запросу командиров боевых частей. "Еще раз ударение военных медиков не переводят в пехоту, как некоторые интерпретируют. Военные медики и дальше будут работать по своей непосредственной специальности, но в командировке на линии фронта и затем вернутся на свое основное место службы", - пояснил Лиховой. Напомним, стабилизационные медицинские пункты подразделений, находящиеся в районах ведения боевых действий, усилят профессиональным медицинским персоналом.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp