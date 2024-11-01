Пять человек пострадали в результате удара БПЛА по девятиэтажке. Среди пострадавших – беременная.

Российские войска вечером в пятницу, 1 ноября, атаковали беспилотниками многоэтажку в Сумах, в результате чего пострадали пять человек. Среди них – беременная женщина, сообщили местные власти. "Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждение средней тяжести (среди них беременный)", - отметили в Сумском горсовете. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. По данным Офиса генпрокурора, около 19:40 силы РФ атаковали беспилотником девятиэтажку в Сумах. Судя по фото, был поврежден фасад, балконы, окна и авто во дворе.

Cмотрите фотогалерею: РФ ударила беспилотником по многоэтажке в Сумах, есть пострадавшие

Напомним, 22 октября в результате российского удара по частной жилой застройке Сум погибли три человека, среди них – ребенок. Городские власти объявляли два дня траура.

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