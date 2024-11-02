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Зеленский: Мир ждет пока КНДР вступит в войну

Вместо предоставления Украине возможности бить по площадкам с северокорейскими военными, США, Британия и Германия просто наблюдают, ожидая, пока еще и северокорейские военные
Зеленский: Мир ждет пока КНДР вступит в войну

Украина видит каждую площадку, на которой Россия накапливает солдат из КНДР и могла бы ударить превентивно, если бы имела такую ​​возможность. Однако западные страны, от которых зависит эта возможность, просто наблюдают. Об этом в обращении в пятницу, 1 ноября, заявил президент Владимир Зеленский.   "Если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил он.   Президент подчеркнул, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, должен не просто наблюдать.   "Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - подытожил Зеленский.   Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Часть – 8 тысяч – уже перебросили в Курскую область.   Разведка Британии прогнозирует проблемы для солдат КНДР в России

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