Зеленский: Мир ждет пока КНДР вступит в войну

Вместо предоставления Украине возможности бить по площадкам с северокорейскими военными, США, Британия и Германия просто наблюдают, ожидая, пока еще и северокорейские военные

Украина видит каждую площадку, на которой Россия накапливает солдат из КНДР и могла бы ударить превентивно, если бы имела такую ​​возможность. Однако западные страны, от которых зависит эта возможность, просто наблюдают. Об этом в обращении в пятницу, 1 ноября, заявил президент Владимир Зеленский. "Если бы у нас была эта возможность - бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо столь необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - заявил он. Президент подчеркнул, что каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, должен не просто наблюдать. "Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширении войны совпадали с действиями", - подытожил Зеленский. Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что на территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Часть – 8 тысяч – уже перебросили в Курскую область. Разведка Британии прогнозирует проблемы для солдат КНДР в России

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