NYT утверждает, что в октябре 2024 года Россия достигла в Украине крупнейших территориальных достижений с лета 2022 года.

Западная пресса пишет о том, что октябрь 2024 года стал для Украины самым тяжелым месяцем полномасштабного вторжения России. Такие авторитетные издания, как the New York Times, Die Welt, Bloomberg пишут о том, что в октябре 2024 года российские войска захватили более 400 квадратных километров на Донбассе. NYT утверждает, что в октябре 2024 года Россия достигла в Украине крупнейших территориальных достижений с лета 2022 года, когда россияне захватывали Северодонецк и Лисичанск.

Не хватает всего

Текущее относительно быстрое продвижение РФ является «разительным изменением» по сравнению с ситуацией прошлого года, когда линия фронта оставалась в основном статичной, а амбициозные наступления каждой из сторон «преимущественно провалились», пишет NYT.

Венсан Турре, аналитик Французского фонда стратегических исследований, указывет на такиефакторы, которые помогли продвижению России, как все более активное использование Россией мощных управляемых авиабомб (КАБов), способных уничтожать укрепленные позиции противника, и недостаток укреплений со стороны ВСУ в районах, где сейчас идут бои.

В частности, относительно дефицита украинских укреплений NYT приводит пример захвата Угледара, после чего россияне вышли на преимущественно открытую местность с разреженными украинскими оборонительными линиями и лишь несколькими районами застроек, где силы ВСУ могли бы закрепиться, чтобы сформировать новые рубежи обороны. Сейчас россияне оставили уже далеко позади старую линию фронта и большие минные поля, которые остановили предыдущие наступления на Угледар в 2023 году.

Украинские войска также страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего оккупанты значительно превосходят силы ВСУ на поле боя, напоминает NYT. Издание считает, что Украина ослабила свои позиции на Донбассе и из-за того, что«передислоцировала оттуда опытные подразделения в Курскую область России, где этим летом украинские войска начали внезапное наступление».

Представители Пентагона заявили, что Киев направил вновь созданные бригады в Курскую область, хотя изначально планировал использовать их для обороны на востоке и юге или как резерв для контрнаступления в 2025 году.

Все зависит от выборов

Результат выборов в США, пишет Bloomberg, может привести к тому, что Киев будет вынужден принять мир на неблагоприятных условиях или столкнуться с перспективой продолжения войны с Россией в одиночку, по словам двух людей, близких к Офису президента Украины. Неназванный собеседник издания отметил, что среди чиновников углубляется чувство уныния относительно хода событий. В то же время союзники по НАТО не видят признаков того, что РФ заинтересована в переговорах о прекращении войны.