Сырский: ВСУ сдерживают мощное наступление России

Главнокомандующий ВСУ отмечает, что нынешнее наступление россиян стало одним из сильнейших с начала войны.

Украинские защитники сегодня сдерживают одно из мощнейших наступлений российских войск с начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своем Telegram-канале.

Он сообщил, что провел встречу с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Сырский сообщил чешским военным о ситуации на линии фронта, что продолжает оставаться сложной - нынешнее наступление стало самым мощным за 2,5 года. Активные боевые действия, продолжающиеся по отдельным направлениям, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

По его словам, Чехия стала инициатором нескольких критически важных инициатив для Украины, среди них:

коалиция по развитию способностей артиллерии,

бронетанковой техники,

авиационная коалиция,

коалиция интегрированной системы ПВО/ПРО.

Ранее Александр Сырский провел телефонный разговор с командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи.

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