Зеленский сменил дату Дня ракетных войск и артиллерии

Соответствующий день теперь будут праздновать не 3 ноября, как было раньше, а 4 декабря, о чем свидетельствует указ президента.

Президент Украины Владимир Зеленский установил новую дату Дня ракетных войск и артиллерии – 4 декабря. Об этом говорит текст президентского указа №748/2024 от 2 ноября.

"Чествуя мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью создания новых военных традиций постановляю установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который отмечать ежегодно 4 декабря", - говорится в документе.

Президент также признал утратившим силу указ президента Украины от 31 октября 1997 года, которым День ракетных войск и артиллерии был установлен 3 ноября.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины пилоту Андрею Пильщикову с позывным "Джус" посмертно.

Зеленский предлагает продолжить военное положение

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