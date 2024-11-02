Россияне убили двух гражданских в селе Донецкой области

В селе Иванополье артиллерийским обстрелом повреждены четыре частных дома, линия электропередач и газопровод.

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Российские агрессоры из артиллерии обстреляли село Иванополье в Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила местная ОВА в субботу, 2 ноября. "Два человека погибли в результате обстрела Иванополья Константиновской общины. Сегодня вечером село попало под огонь российской артиллерии. Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина", – говорится в сообщении. Обстрелом также повреждены четыре частных дома, линия электропередач и газопровод. В ОВА обратились к жителям Константиновской общины, регулярно страдающей от российских обстрелов, с просьбой своевременно эвакуироваться. Ранее в субботу в Днепровском районе раздался взрыв. По предварительной информации повреждена инфраструктура, известно о пяти раненых, среди которых двое детей. Напомним, сегодня ночью россияне снова атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Киеве, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp