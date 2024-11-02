Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Россияне убили двух гражданских в селе Донецкой области

В селе Иванополье артиллерийским обстрелом повреждены четыре частных дома, линия электропередач и газопровод.
Россияне убили двух гражданских в селе Донецкой области

 

Российские агрессоры из артиллерии обстреляли село Иванополье в Донецкой области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила местная ОВА в субботу, 2 ноября.   "Два человека погибли в результате обстрела Иванополья Константиновской общины. Сегодня вечером село попало под огонь российской артиллерии. Погибли 60-летний мужчина и 54-летняя женщина", – говорится в сообщении.   Обстрелом также повреждены четыре частных дома, линия электропередач и газопровод.   В ОВА обратились к жителям Константиновской общины, регулярно страдающей от российских обстрелов, с просьбой своевременно эвакуироваться.   Ранее в субботу в Днепровском районе раздался взрыв. По предварительной информации повреждена инфраструктура, известно о пяти раненых, среди которых двое детей.   Напомним, сегодня ночью россияне снова атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Киеве, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK