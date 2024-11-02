Полиция отреагировала на видео о "смерти задержанного ТЦК" на Ровенщине

"Умерший" написал отказ от госпитализации и побежал в неизвестном направлении, рассказали патрульные.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

В пятницу в городе Сарны Ровенской области сотрудники полиции задержали мужчину. А в субботу сетью распространяется информация о якобы его "смерти". Это отвечает действительности, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий 2 ноября. По информации патрульной полиции Ровенской области, вчера в Сарнах инспекторы во время патрулирования получили сообщение о конфликте. В ходе проверки документов выяснилось, что один из его участников находится в розыске. "Когда ему предложили проехать в Сарненский РТЦК для уточнения данных, он начал вести себя агрессивно и пытался покинуть место происшествия. На неоднократные предупреждения не реагировал, поэтому патрульные решили его задержать для составления соответствующих админматериалов", – говорится в сообщении. После этого мужчина пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую. Однако по словам врача, по дороге в медучреждение гражданин начал громыхать в дверь и требовать, чтобы медики его отпустили, потому что он хорошо себя чувствует. Мужчина написал отказ от госпитализации и побежал в неизвестном направлении. Белошицкий заявил, что в пабликах забрасывается информация под негативными заголовками, о смерти задержанного ТЦК и полицией мужчины в Ровенской области. "Данная информация не соответствует действительности, а детали этого события еще вчера были сообщены официальными источниками. Мужчина, которого задержали, жив и сегодня общался с представителями правоохранительных органов. Не поддавайтесь манипуляциям, проверяйте информацию", – подчеркнул он. Ранее стало известно, что в Полтаве мужчина совершил самоубийство на территории ТЦК. Военные заявили, что на пункт предварительного сбора погибшего доставила полиция, потому что тот находился в розыске.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp