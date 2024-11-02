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В Харьковской области оккупанты атаковали гражданское авто

Российский беспилотник попал в гражданский автомобиль в селе Белый Колодец. Два человека были ранены.
В Харьковской области оккупанты атаковали гражданское авто
Российские военные в субботу, 2 ноября, ударили по селу Белый Колодец Чугуевского района, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.   По его словам, российский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Два человека были ранены.   "33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы", – написал Синегубов.   Областная прокуратура также сообщила об атаке, отметив об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны.   Напомним, накануне россияне ударили УАБом по Купянску. Было зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. По меньшей мере, два человека пострадали.   Перед этим враг нанес удары по Чугуеву. Было повреждено частное домовладение.

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