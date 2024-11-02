В Харьковской области оккупанты атаковали гражданское авто

Российский беспилотник попал в гражданский автомобиль в селе Белый Колодец. Два человека были ранены.

Российские военные в субботу, 2 ноября, ударили по селу Белый Колодец Чугуевского района, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, российский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Два человека были ранены. "33-летний и 61-летний гражданские мужчины получили взрывные ранения, оба госпитализированы", – написал Синегубов. Областная прокуратура также сообщила об атаке, отметив об открытии уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны. Напомним, накануне россияне ударили УАБом по Купянску. Было зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом. По меньшей мере, два человека пострадали. Перед этим враг нанес удары по Чугуеву. Было повреждено частное домовладение.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp