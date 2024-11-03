В Украине только техническая вода, но украинцы платят как за питьевую - МОЗ

ЕС потребовал от Украины прописать стандарты питьевой воды. Но если это сделать, окажется, что вся вода в кранах – техническая. Соответственно придется снижать тарифы

Европейский Союз требует от Украины прописать стандарты питьевой воды, но если правительство это сделает, то окажется, что в государстве только техническая вода. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко в интервью Украинским новостям. Она отметила, что техническая вода стоит меньше, поэтому государству необходимо будет снизить тарифы, а с этим есть сложности. "Один из трудных – вопрос питьевой воды. То есть какого качества в Украине должна быть питьевая вода. ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды", - отметила чиновник Минздрава. По ее словам, если Украина сейчас пропишет эти стандарты, как этого хочет Евросоюз, то по соответствующим стандартам вода по всей стране будет считаться не питьевой, а технической. Если потребитель пользуется технической водой, он должен платить за нее меньшую стоимость. Упадут тарифы на воду, будут не поступления в бюджет, добавляет заместитель министра. "Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос", - отметила чиновница, добавив, что это вопрос не одного года. Напомним, в Еврокомиссии признали, что Украина "выполнила все шаги", определенные в заключении Европейской комиссии от 2022 года о предоставлении статуса кандидата. СМИ узнали, что объявит Еврокомиссия по вступлению Украины

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