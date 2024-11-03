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В Крыму сообщают о взрывах

На оккупированном полуострове вторую ночь подряд слышатся взрывы. На этот раз особенно громко было в Симферополе и в Сакском районе.
В Крыму сообщают о взрывах
В ночь на воскресенье, 3 ноября, в оккупированном Крыму были слышны взрывы, сообщаетTеlеgram-канал Крымский ветер.   Отмечается, что наиболее громко было в Симферополе. В Симферопольском и Красногвардейском районах - "окна дрожали, стекла дребезжали", по словам информаторов канала.   Также громко было в Сакском районе. А вспышки от работы росПВО видели даже в Красноперекопском районе.   Результаты взрывов пока неизвестны.   Напомним, минувшей ночью в нескольких районах Крыма также слышали взрывы.   Ранее СМИ сообщали, что дрон повредил радиолокационную станцию ​​в Крыму. Это произошло в нескольких километрах от села Оленевка.

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