РФ захватила еще два населенных пункта - DeepState

Враг оккупировал два села и продвинулся вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Российские войска оккупировали еще два населенных пункта в Донецкой области – Кураховку и Шахтерское. Об этом в ночь на воскресенье, 3 ноября, сообщил проект DeepState. Также отмечается, что враг продвинулся возле Максимилиановки и нескольких населенных пунктов. "Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, Волченки и Максимовки", - говорится в сообщении. Кроме того, DeepState сообщает, что противник восстановил положение у Шептуховки Курской области РФ. Отметим, что официального подтверждения этой информации нет. Напомним, накануне сообщалось о захвате поселка Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области. Остин заявил о провале целей Путина в Украине

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