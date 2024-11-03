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РФ захватила еще два населенных пункта - DeepState

Враг оккупировал два села и продвинулся вблизи нескольких населенных пунктов в Донецкой области.
РФ захватила еще два населенных пункта - DeepState
Российские войска оккупировали еще два населенных пункта в Донецкой области – Кураховку и Шахтерское. Об этом в ночь на воскресенье, 3 ноября, сообщил проект DeepState.   Также отмечается, что враг продвинулся возле Максимилиановки и нескольких населенных пунктов.   "Враг оккупировал Кураховку, Шахтерское, а также продвинулся возле Максимилиановки, Вербового, Новоселидовки, Волченки и Максимовки", - говорится в сообщении.   Кроме того, DeepState сообщает, что противник восстановил положение у Шептуховки Курской области РФ.   Отметим, что официального подтверждения этой информации нет.   Напомним, накануне сообщалось о захвате поселка Ясная Поляна Волновахского района Донецкой области.   Остин заявил о провале целей Путина в Украине

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