ВМС рассказали об угрозе Черного моря

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, а в Средиземном море находится один ракетоноситель РФ общим залпом до восьми ракет.

Российские захватчики держат в Черном море один корабль, являющийся носителем крылатых ракет Калибр общим залпом до четырех ракет. Об этом 3 ноября сообщили Военно-Морские Силы Украины.

Также отмечается, что в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море находится один корабль РФ, являющийся носителем крылатых ракет Калибр общим залпом до восьми ракет.

Как сообщается, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили к Черному морю 5 судов, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор; до Азовского моря - 7 судов, из них одно двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее в Черном некоторое время не было российских кораблей.

Напомним, Великобритания выделила дополнительно 120 млн фунтов стерлингов (155 млн долларов) для нужд коалиции по морским возможностям для защиты зернового коридора в Черном море.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp