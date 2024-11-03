В ОВА озвучили последствия атаки дронов РФ на Киевщину

В четырех жилых многоэтажках выбиты остекления окон и балконов. Также повреждены пять частных домов.

В ночь на 3 ноября РФ атаковала Киевщину дронами, есть повреждения в пяти районах Киевской области. Воздушная тревога продолжалась около 11 часов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Отмечается, что в ряде районов начались пожары.

"В пяти районах фиксируются повреждения в результате падения обломков сбитых целей. По состоянию на 8:30 в трех районах в четырех жилых многоэтажках выбито остекление окон и балконов", - отметил Кравченко.

Также повреждены пять частных домов – выбиты окна и двери, повреждены кровли и фасады.

"В одном из домов произошло возгорание крыши. Пожар ликвидирован. Также пожар ликвидирован на хозяйственном здании. Обломками сбитых целей повреждены три автомобиля. Один из них полностью уничтожен", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, в четырех районах в результате падения обломков ликвидированы пожары травяного настила и лесной подстилки.

Напомним, ночью в Киеве сообщили о падении обломков БПЛА в двух районах – Шевченковском и Голосеевском.

Силы обороны Украины обезвредили все дроны РФ, угрожавшие этой ночью Киеву.

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