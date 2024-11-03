В ВСУ назвали потери РФ за неделю

Уничтожено 69 танков; 168 боевых бронированных машин; 265 артсистем; 4 РСЗО; 10 установок ПВО; 600 единиц автотехники; 42 единицы спецтехники.

Через неделю, с 27 октября по 3 ноября, РФ потеряла в войне 10 050 военных. Также оккупанты потеряли 1550 единиц вооружения и техники. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк.

ВСУ удалось уничтожить 69 танков; 168 боевых бронированных машин; 265 артиллерийских систем; 4 РСЗО; 10 установок ПВО; 600 единиц автотехники; 42 единицы спецтехники.

Также украинскими защитниками уничтожены четыре вражеских ракеты и 388 дронов.

Напомним, украинские военные за сутки уничтожили 1410 российских оккупантов. Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.11.24 ориентировочно составили около 699 090 человек.

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