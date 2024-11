США профинансировали 800 мобильных групп ПВО

По состоянию на 1 ноября созданные мобильные группы уже сбили более 200 российских дронов, сообщила госпожа посол США в Киеве.

В этом году Соединенные Штаты профинансировали создание 800 мобильных огневых групп по борьбе с "шахедами", сообщила госпожапосолСША в Киеве Бриджит Бринк. Об этом она заявила на платформе X в воскресенье, 3 ноября.

Группы созданы на базе Госпогранслужбы и Нацполиции.

.@ng_ukraine & @DPSU_ua Mobile Fire Teams are saving lives with their successful work protecting people and critical infrastructure being attacked by Russia. Proud that @StateINL has funded 800 of these teams which have shot down over 200 drones since Jan 1, 2024. pic.twitter.com/d4HlLoEJ1V

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 3, 2024

Госпожапосол уточнила, что по состоянию на 1 ноября эти группы сбили более 200 российских дронов.

Ранее глава Минобороны США заявил: вероятное участие военных КНДР в войне России против Украины может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

