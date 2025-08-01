Украинские военные достигли новых успехов на Запорожском и Лиманском направлениях - ISW

Украинские военные продвинулись в восточной части Запорожской области и на Лиманском направлении.

| Автор: Мальцева Ольга

Украинские Силы обороны продолжают демонстрировать прогресс на отдельных участках фронта. В частности, на восточном фланге Запорожской области зафиксировано успешное продвижение Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), обнародованном 31 июля.

Согласно геолокационным материалам, опубликованным аналитиками ISW, украинские подразделения недавно смогли вернуть под свой контроль населенный пункт Темировка, расположенный к северо-востоку от города Гуляйполе.

Кроме того, защитники продвинулись в районе Лиманского направления - в частности, к югу от села Диброва, что к востоку от Лимана. Это свидетельствует об активных действиях украинских военных с целью улучшения тактического положения на этом участке фронта.

Еще один успех отмечен в направлении Великомихайловки - Силы обороны восстановили контроль над селом Малиевка, расположенного к юго-востоку от указанного населенного пункта.

Такие достижения свидетельствуют об устойчивом продвижении украинских подразделений и постепенном восстановлении контроля над временно оккупированными территориями.

