WSJ: Трамп больше не доверяет Путину - готовит экономический удар по России

Президент США Дональд Трамп отказался от надежды на сделку с Путиным и теперь делает ставку на ужесточение санкций и поставки оружия Европе, чтобы остановить войну России против Украины.

| Автор: Мальцева Ольга

Президент США Дональд Трамп осознал, что не может рассчитывать на свои рабочие отношения с российским лидером Владимиром Путиным для достижения договоренности о прекращении войны России против Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и близких к Трампу лиц, анализируя нынешнюю стратегию президента США в отношении санкций против РФ.

По данным WSJ, Трамп теперь считает, что усиление давления на Москву - это лучший путь для остановки военных действий, дополненный поставками вооружений европейским странам, которые поддерживают Украину. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что "президент Трамп стремится прекратить убийства, поэтому продает американское оружие членам НАТО и угрожает Путину новыми тарифами и санкциями, если тот не согласится прекратить огонь в течение девяти дней".

В то же время такой резкий поворот в политике Трампа в отношении России вызвал скептические настроения среди чиновников его администрации и европейских правительств. Они отмечают, что с момента возвращения Трампа к власти он практически не сделал шагов для реального наказания Кремля за продолжение агрессии против Украины.

Кроме того, в статье отмечается, что администрация не обеспечила надлежащего контроля за соблюдением действующих санкций и не направила усилия на выявление новых подставных компаний и лиц, которые помогают России обходить ограничения. Из-за этого эффективность санкций значительно снизилась с начала года.

WSJ также подчеркивает неопределенность относительно практических последствий угрозы Трампа ввести 100% вторичную пошлину против России, а также того, как это впишется в его торговую политику.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента по вопросам санкций Эдвард Фишман отметил, что с 20 января США не вводили никаких новых санкций против Москвы, и добавил: "На практике санкции были ослаблены с момента возвращения Трампа к власти".

В то же время администрация Трампа отрицает ослабление давления на Россию. Представитель Министерства финансов отметил, что действующие санкции строго соблюдаются, а за нарушение наложены гражданские штрафы на сумму более 200 миллионов долларов на компании и лиц, которые пытались уклониться от ограничений.

Напомним, украинские военные достигли новых успехов на Запорожском и Лиманском направлениях - ISW. Украинские военные продвинулись в восточной части Запорожской области и на Лиманском направлении.