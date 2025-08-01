Россия заявила о готовности к миру, но условия не изменила - Путин

Владимир Путин заявил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но настаивает на старых требованиях.

| Автор: Мальцева Ольга

Россия якобы сохраняет готовность к мирному урегулированию войны против Украины, однако ее требования остаются неизменными с прошлого года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС и Telegram Центр противодействия дезинформации СНБО.

По словам Путина, так называемые условия прекращения боевых действий, сформулированные в июне 2023 года, до сих пор остаются актуальными. Он подчеркнул, что эти пункты не являются компромиссными предложениями, а "целями России", которые Москва открыто задекларировала в переговорах с МИД РФ.

Кроме того, он вспомнил о переговорах в Стамбуле, которые, по его мнению, имели положительный эффект. В частности, Путин апеллировал к обмену пленными и возвращению тел погибших военных, назвав это "гуманитарными жестами", которые, мол, свидетельствуют о важности диалога.

"Как можно не признать положительным то, что сотни людей вернулись домой? Мы передали украинские тела погибших, а взамен получили наших солдат. Это же человечность", - сказал он.

В то же время российский президент цинично заявил, что если украинские власти не готовы к переговорам, Москва "готова ждать". По его словам, это "выбор Киева", но "окно возможностей" со стороны РФ якобы остается открытым.

