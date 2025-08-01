Условия мира и послание Трампу. Заявления Путина

Требования Кремля к Украине, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными, заявил президент РФ.

Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко сегодня прилетел на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Она состоялась аж на острове в Карелии за 42 км от ближайшего города.

Сначала Путин повел Лукашенко на молебен в храм Смоленской иконы Божией Матери, а затем сделал ряд заявлений о войне в Украине и пригрозил президенту США Дональду Трампу.

О войне

Путин заявил, что готов закончить войну на условиях, которые были озвучены в июне 2024 года. Отметим, что тогда он озвучил следующее: "Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" и "ЛНР" в пределах их административных границ".

Также он сделал циничное заявление, мол российская армия в Украине "не захватывает территории, а возвращает свое". Позже Путин даже поправил Лукашенко по этому поводу. В частности, белорусский лидер сказал, что "украинцы должны бежать к президенту РФ и просить его о переговорах, иначе через полтора-два месяца там даже не останется оборонительных сооружений".

"- Россияне все это потихоньку откусят, захватят и пойдут дальше.

- Вернут.

- Ну, вернут, - поправился Лукашенко.

- Это наше, - добавил Путин".

Кроме этого российский диктатор заявил, что армия РФ якобы "наступает по всей линии боевого столкновения": "И в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне. Везде. Где-то больше, где-то меньше".

Еще размышления диктатора о войне:

Украинская власть плохо осведомлена о состоянии дел на фронте, если отрицает потерю Часового Яра.

Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.

Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел россиян.

Россия увидела "позитивную реакцию Украины" на предложение о создании трех рабочих групп для решения вопросов между странами.

О переговорах в Стамбуле

"Если Киев считает, что сейчас не время переговоров, Москва готова подождать", - сказал Путин.

По его словам, основная цель переговоров в Стамбуле - искоренение причин кризиса и обеспечение безопасности России.

"России нужен длительный и крепкий мир, который бы устраивал и Москву, и Киев. Все цели России остались неизменными", - добавил он.

Ответ для США

Путин на фоне ультиматума Дональда Трампа о 10 днях заявил, что комплекс Орешник перешел в серийное производство и поступил на фронт.

Он также ответил на разочарование американского президента

"Что касается любых разочарований со стороны кого-либо, то все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий… Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести подробные разговоры ... и не на публике, а спокойно, в тишине переговорного процесса", - сказал Путин.

Что интересно, российский диктатор даже прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП в Украине, хотя в России даже нет таких органов.

"Эффективность антикоррупционных ведомств в Украине за последнее десятилетие была нулевой", - уверен Путин.

Заявление Зеленского

Президент Украины заявил, что Киев полностью поддерживает усилия Трампа для окончания российской войны и предложил Москве перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору на уровне лидеров.

"Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает… Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - говорится в сообщении Зеленского.