Условия мира и послание Трампу. Заявления Путина
Формальный глава Беларуси Александр Лукашенко сегодня прилетел на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Она состоялась аж на острове в Карелии за 42 км от ближайшего города.
Сначала Путин повел Лукашенко на молебен в храм Смоленской иконы Божией Матери, а затем сделал ряд заявлений о войне в Украине и пригрозил президенту США Дональду Трампу.
О войне
Путин заявил, что готов закончить войну на условиях, которые были озвучены в июне 2024 года. Отметим, что тогда он озвучил следующее: "Огонь прекратится в тот момент, когда Украина полностью выведет войска с территории Запорожской и Херсонской областей, а также с "ДНР" и "ЛНР" в пределах их административных границ".
Также он сделал циничное заявление, мол российская армия в Украине "не захватывает территории, а возвращает свое". Позже Путин даже поправил Лукашенко по этому поводу. В частности, белорусский лидер сказал, что "украинцы должны бежать к президенту РФ и просить его о переговорах, иначе через полтора-два месяца там даже не останется оборонительных сооружений".
"- Россияне все это потихоньку откусят, захватят и пойдут дальше.
- Вернут.
- Ну, вернут, - поправился Лукашенко.
- Это наше, - добавил Путин".
Кроме этого российский диктатор заявил, что армия РФ якобы "наступает по всей линии боевого столкновения": "И в приграничной зоне, и в Донецкой республике, Луганской, Запорожье и Херсоне. Везде. Где-то больше, где-то меньше".
Еще размышления диктатора о войне:
- Украинская власть плохо осведомлена о состоянии дел на фронте, если отрицает потерю Часового Яра.
- Среди российских бойцов нет ни одной напрасной потери.
- Москва передала Киеву тысячи тел погибших украинских солдат, получила десятки тел россиян.
- Россия увидела "позитивную реакцию Украины" на предложение о создании трех рабочих групп для решения вопросов между странами.
О переговорах в Стамбуле
"Если Киев считает, что сейчас не время переговоров, Москва готова подождать", - сказал Путин.
По его словам, основная цель переговоров в Стамбуле - искоренение причин кризиса и обеспечение безопасности России.
"России нужен длительный и крепкий мир, который бы устраивал и Москву, и Киев. Все цели России остались неизменными", - добавил он.
Ответ для США
Путин на фоне ультиматума Дональда Трампа о 10 днях заявил, что комплекс Орешник перешел в серийное производство и поступил на фронт.
Он также ответил на разочарование американского президента
"Что касается любых разочарований со стороны кого-либо, то все разочарования возникают от чрезмерных ожиданий… Для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путём, нужно вести подробные разговоры ... и не на публике, а спокойно, в тишине переговорного процесса", - сказал Путин.
Что интересно, российский диктатор даже прокомментировал ситуацию с НАБУ и САП в Украине, хотя в России даже нет таких органов.
"Эффективность антикоррупционных ведомств в Украине за последнее десятилетие была нулевой", - уверен Путин.
Заявление Зеленского
Президент Украины заявил, что Киев полностью поддерживает усилия Трампа для окончания российской войны и предложил Москве перейти от обмена заявлениями и встреч на техническом уровне к разговору на уровне лидеров.
"Мы понимаем, кто принимает решения в России и кто должен закончить эту войну. Весь мир это тоже понимает… Америка это предлагала. Украина это поддерживала. Нужна готовность России", - говорится в сообщении Зеленского.