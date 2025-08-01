Трамп назвал потери России и Украины с начала года

Речь идет о «очень большом количестве ненужных смертей», заявил Дональд Трамп, не указывая источников своих данных.

Россия и Украина с начала года суммарно потеряли более 120 тысяч военнослужащих погибшими на фронте. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social в пятницу, 1 августа.

Так, не указывая источников своих данных, американский лидер заявил, что только за месяц "в бессмысленной войне с Украиной погибли почти 20 тысяч российских солдат".

"С начала года Россия потеряла 112 500 солдат. Это очень много ненужных смертей!", – подчеркнул он.

При этом Трамп также озвучил свои данные об украинских потерях, которые с начала года якобы составляют "примерно 8000 солдат, причем это число не охватывает пропавших без вести".

"Украина также потеряла гражданских, но в меньшем количестве, когда российские ракеты ударили по Киеву и другим украинским городам. Эта война не должна была произойти – это война Байдена, а не "Трампа". Я здесь только для того, чтобы попытаться её остановить!", – резюмировал президент США.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла около 1,1 млн бойцов убитыми и ранеными с начала войны. При этом в июле российские потери составили 33 тысячи военнослужащих.

А 8 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина потеряла 43 тысячи воинов с начала полномасштабной войны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp