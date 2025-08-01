В Германии обнаружена очередная диверсия на железной дороге

Министерство внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии отмечает, что это был "преднамеренный акт с применением зажигательного устройства".

Другой поврежденный участок кабельного канала на железной дороге обнаружен в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия в пятницу, 1 августа. Об этом сообщает немецкое медиа Tagesschau.

Второе возгорание обнаружено при осмотре кабельного канала примерно в двух километрах от первого — на более труднодоступном участке.

Полиция заявила, что, вероятно, это был поджог. Зажигательное устройство было такой же конструкции, как и обнаруженное накануне. Поджоги, по-видимому, были совершены одновременно.

Министерство внутренних дел земли отмечает, что это был «умышленный акт с применением зажигательного устройства», при этом были нанесены «дополнительные повреждения».

Восстановительные работы продлятся как минимум до 3:00 субботы, сообщили на железной дороге.

Два пожара кабелей на железной дороге влияют на региональное и междугороднее сообщение и вызывают перебои в межгосударственных перевозках.

Как известно, в прошлом году в Германии 29 июля неизвестные совершили два поджога кабелей на железнодорожной линии между Бременом и Гамбургом.

